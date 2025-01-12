"نائبة التنسيقية": منحة الـ9.9 مليون دولار تدعم التحول إلى الاقتصاد الاخضر

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منحة الـ9.9 مليون دولار لتعزيز ممارسات الاستدامة ودعم أهم محاور التحول للاقتصاد الاخضر وهي خلق جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على إيجاد حلول بيئية ملائمة ومجدية اقتصاديا في مجالات الزراعة والصناعة الذكية لتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة

واعلنت "نائبة التنسيقية" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.

وأضافت "على" أن الإتفاقية جاءت لتنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الانمائية في مصر بما يتسق مع الإستراتجية القومية لتغير المناخ 2050 وايضاً الاستراتيجية القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وخاصة تكافؤ الفرص والتمكين الوظيفي في المجالات ذات الصلة بالصناعة والزراعة الذكية.

وأشارت: شئ حميد ان نجد مؤشرات رقمية لتنفيذ المشروع محل المنحة ، محددة زمنياً ب 5 سنوات، والمستهدف من المخرجات 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد، وجغرافياً في ثلاثة محافظات .

وشددت "على": سنظل نؤكّد مراراً وتكراراً أن المستهدف من التأهيل ليس فقط كماً ولكن كيفاً ، الجودة في المخرجات اهم كثيراً من الكم المحقق منها , فالوضع يختلف عندما نناقش منحة تستهدف التأهيل والتدريب للشباب وطالبت النائبة الجهات المعنية بالتنفيذ سواء وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، بأن تتحرى الدقة في متابعة ليس فقط منهجيات قياس الأداء KPIs بل أيضاً التركيز على منهجيات تحقيق النتائج وفقاً للأهداف OKRs (objectives& key results)، فكم من اعداد مؤلفة تخرجت من مشروعات منح وبرامج وزارية دون أثر ملموس في الاقتصاد, مع ضرورة تطبيق العدالة في توزيع المنحة على الفئات المستحقين، وأيضا التسويق الجيد لمشروعات المنحة ليصل إلى طلاب المدارس والإداريين بالوزارات المعنية في توقيت مناسب قبل انتهاء مدته.