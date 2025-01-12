رئيس وزراء العراق لـ"جوزيف عون": حريصون على تعزيز العلاقات مع لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وشدد رئيس وزراء العراق - في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون - على دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان؛ من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة.

وهنَّأ السوداني - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - "جوزيف عون"، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية.