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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء العراق لـ"جوزيف عون": حريصون على تعزيز العلاقات مع لبنان

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وشدد رئيس وزراء العراق - في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون - على دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان؛ من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة.
وهنَّأ السوداني - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - "جوزيف عون"، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية. 

العراق ولبنان العراق