“الصحفيين” تطلق منحة تدريبية متخصصة لصحفيي وسط وشرق الدلتا

أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم منحة تدريبية مجانية لصحفيي محافظات الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، وبورسعيد. تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام تدريبية، من 22 إلى 24 يناير 2025، وتتضمن برامج متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء.

• اليوم الأول: “الصحافة الاستقصائية” مع المدرب محمد زيدان.

• اليوم الثاني: “صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته” مع المدرب حسام مصطفى.

• اليوم الثالث: “صحافة الموبايل” مع المدربة صفاء عاشور.

يمكن التسجيل في الدورة عبر إرسال صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة على خدمة الواتساب: 01099221510. علمًا بأن أولوية الحضور تُمنح وفقًا لأسبقية الحجز.