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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

“الصحفيين” تطلق منحة تدريبية متخصصة لصحفيي وسط وشرق الدلتا

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أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم منحة تدريبية مجانية لصحفيي محافظات الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، وبورسعيد. تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام تدريبية، من 22 إلى 24 يناير 2025، وتتضمن برامج متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء.

• اليوم الأول: “الصحافة الاستقصائية” مع المدرب محمد زيدان.

• اليوم الثاني: “صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته” مع المدرب حسام مصطفى.

• اليوم الثالث: “صحافة الموبايل” مع المدربة صفاء عاشور.

يمكن التسجيل في الدورة عبر إرسال صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة على خدمة الواتساب: 01099221510. علمًا بأن أولوية الحضور تُمنح وفقًا لأسبقية الحجز.

علن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم منحة تدريبية مجانية لصحفيي محافظات الدقهلية دمياط كفر الشيخ وبورسعيد ت عقد الدورة على مدار ثلاثة أيام تدريبية من 22 إلى 24 يناير 2025 وتتضمن برامج متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء • اليوم الأول “الصحافة الاستقصائية” مع المدرب محمد زيدان