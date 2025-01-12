ممدوح عيد يشكر وزير الرياضة لمساندته بعثة بيراميدز بعد أزمة الطائرة

وجه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، كامل الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي، على مساندته لبعثة فريق بيراميدز خلال الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وأكد ممدوح عيد أن وزير الشباب والرياضة حرص على متابعة الأمور داخل البعثة والاطمئنان عليها بعدما حدث في لواندا على الرغم من سفره خارج مصر في مهمة رسمية بإيطاليا، وهو ما انعكس بالسعادة البالغة على كافة أعضاء الفريق ودفعهم للتوحد أكثر نحو هدفهم بروح أكثر إرادة وشغف، نظرا لهذا الاهتمام الكبير الذي يعبر عن تقدير الدولة المصرية لمجهوداتهم، خاصة وأن الوزير أشار إلى أن بيراميدز يمثل مصر وكرة القدم المصرية بصورة مشرفة في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا، وأننا جميعا ممتنون بشدة للاهتمام الكبير الذي لقيته بعثة بيراميدز في أنجولا، لعبور الأزمة التي ندعوا الله أن تنتهي بخير بالعودة سالمين لأرض الوطن.

ووجه المهندس ممدوح عيد، الشكر للسفيرة نيفين الحسيني سفير جمهورية مصر العربية في لواندا، والتي لم تتوان لحظة واحدة عن تقديم الدعم والعون للبعثة، ومن حتى قبل وصولها، وخلال تواجدها وكذلك ما حدث في أزمة عودة الطائرة، حيث ظلت هي وكامل أفراد السفارة يقدمون الدعم والاهتمام حتى انتهاء الأزمة.

كواليس أزمة بعثة بيراميدز

عاشت بعثة نادي بيراميدز ساعات من الرعب، بعدما تعرضت طائرة الفريق لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة وتعرض بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت بعثة الفريق إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة العودة إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين.

وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة في واندا بالعاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

عودة بعثة بيراميدز إلى مطار لوندا

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، لحين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.

بيراميدز يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد ساجرادا عند 5 نقاط في المركز الثالث.