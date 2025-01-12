بعد الإصابة بهبوط في الدورة الدموية.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة وسام أبو علي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحالة الصحية للمهاجم الفلسطيني وسام ابوعلي لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان الإيفواري أمس في دوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله وسيشارك في التدريبات الجماعية غدًا.

وأضاف “جاب الله” أن وسام أبو علي اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

بعثة الأهلي تعود من كوت ديفوار

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، قادمة من كوت ديفوار، بعد الفوز على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على استاد أبيدجان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبدأ استعدادته للدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأثنين استعداداته لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بعد عودة بعثة الفريق من كوت ديفوار.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في حملة الدفاع عن لقب الدوري.

ترتيب مجموعة الأهلي

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 11 نقاط.

الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.