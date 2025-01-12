أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتي 6 فبراير المقبل.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن تلقى الطلبات يومياً عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأكد «عبد الرحيم» أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

اشتراك الفرد 325 + 25 جنيها، كارنيه

الأسرة، يتم إضافة 25 جنيها

والأقارب أى فرد بـ 200 جنيه.