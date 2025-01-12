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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

“الصحفيين” تنظم دورة متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية

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أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مجال إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية. 

تستهدف الدورة عددًا محدودًا من المتدربين وفقًا لأسبقية الحجز والسداد، وتستمر على مدار 24 ساعة تدريبية موزعة على 15 جلسة، تُعقد على مدار أسبوعين بواقع يومين أسبوعيًا، بمعدل ثلاث جلسات يومية على مدار خمسة أيام تدريبية.

 يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي ياسر الزيات، المدرب والمستشار الإعلامي في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

وتبلغ رسوم الاشتراك 300 جنيه لأعضاء النقابة و600 جنيه لغير الأعضاء، ويمكن التسجيل عبر الرابط:

https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6.

 

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مجال إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية تستهدف الدورة عدد ا محدود ا من المتدربين وفق ا لأسبقية الحجز والسداد وتستمر على مدار 24 ساعة تدريبية موزعة على 15 جلسة ت عقد على مدار أسبوعين بواقع يومين أسبوعي ا