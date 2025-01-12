“الصحفيين” تنظم دورة متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مجال إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية.

تستهدف الدورة عددًا محدودًا من المتدربين وفقًا لأسبقية الحجز والسداد، وتستمر على مدار 24 ساعة تدريبية موزعة على 15 جلسة، تُعقد على مدار أسبوعين بواقع يومين أسبوعيًا، بمعدل ثلاث جلسات يومية على مدار خمسة أيام تدريبية.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي ياسر الزيات، المدرب والمستشار الإعلامي في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

وتبلغ رسوم الاشتراك 300 جنيه لأعضاء النقابة و600 جنيه لغير الأعضاء، ويمكن التسجيل عبر الرابط: