وزارة الشباب تعلن حصول منحة ناصر للقيادة الدولية على رعاية الرئيس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حصول منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نستختها الخامسة، علي رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الرابع على التوالي، حيث تأتي الدفعة الخامسة تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عاما تمثيلا لقضايا الجنوب العالمي"، وتُقام فعاليات المنحة في شهر مايو المقبل 2025.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الدعم والرعاية المستمرة التي يمنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية، خلال النسخ الماضية، ويأتي ذلك ضمن اطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية استدامتها، لتمكين شباب العالم، ولتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة.

ومن المقرر مشاركة 150 شابا وفتاة من القيادات الشبابية حول العالم، بهدف نقل التجارب الناجحه بين دول الجنوب العالمي حول رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتفعيل سُبل المشراكة بين الجنوب العالمي، ودمج الشباب والمرأة في خارطة طريق السلم والأمن، وخلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز بالتزامن مع رؤية دول الجنوب جنوب، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيراً.

وتعتبر المنحة أحدى آليات تنفيذ كل من (رؤية مصر 2030 - المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب افريقيا واسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – شراكة الجنوب الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب - ميثاق الشباب الافريقي – مبادئ حركة عدم الانحياز).