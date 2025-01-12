الكونفدرالية.. تشكيل هجومي لبلاك بولز أمام الزمالك

أعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاك بولز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فريق بلاك بولز كالتالي:

حراسة المرمى: إيرنان ألبرتو سيلواني.

خط الدفاع : فيرناندو داتا – مارتينو ألبرتو ثازيني – جوزيف باثان – دانيلو موزي.

خط الوسط : فيديل هيلدر دي سوزا – رومي أكبروه – ستيفن جريتو – إيجاتا إيفوني.

خط الهجوم : حامد جليل – تشاميتو لوبرينو .

ويدخل الزمالك المباراة وهو محتل المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، بينما يحتل فريق بلاك بولز المركز الرابع برصيد أربع نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل أخر، وخسر لقاءين.