تكريم المجتازين برنامج "حوكمة المؤسسات والتنمية المستدامة" بجامعة بنها الأهلية

سلم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، يرافقه المهندس محمد كامل رئيس مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمجموعة الأولى من الجهاز الإداري بالجامعة بعنوان "حوكمة المؤسسات والتنمية المستدامة".

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة بنها الأهلية برفع كفاءة الجهاز الإداري وصقل مهاراته، وإعداد كوادر إدارية كفء وفعالة، حيث تم قام بالتدريب الدكتور حازم عواد استشاري الحوكمة، وتم تنفيذه بواقع 12 ساعة تدريبية وفقاً للبروتوكول المبرم بين جامعة بنها الأهلية ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”.

وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة والمتخصصة لتأهيل الكوادر الإدارية لمواجهة التحديات وتحقيق رؤية الجامعة في التميز، مشيرا إلى أنه جاري استكمال تنفيذ البرامج التدريبية لباقي المجموعات، في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير مهارات موظفيها وتعزيز كفاءتهم، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

كما أشاد المهندس محمد كامل رئيس المؤسسة بجودة البرنامج وأثره الإيجابي على المشاركين، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء قدرات العاملين وتعزز من فاعلية الأداء الإداري.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتور شادي المشد مدير برنامج علوم الحاسب، وشارك في تسليم الشهادات كل من الأستاذة سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد، والدكتورة نرمين أبو الخير مدير عام العمليات.

من جانبهم أشاد المتدربون بالبرنامج التدريبي الذي تم تصميمه بعناية، حيث ساهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة وأهمية التنمية المستدامة في العمل الإداري.