الدوري الإسباني.. خيتافي يخطف الثلاث نقاط من لاس بالماس

خطف فريق خيتافى ثلاث نقاط من فوزه على مضيفه لاس بالماس، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

جاءت ثلاثية اللقاء عن طريق كوبا دا كوستا فى الدقيقة الـ 70 والذى تقدم لفريق خيتافى، وبعدها عزز بورخا مايورال تقدم الضيوف فى الدقيقة 86، بينما جاء هدف لاس بالماس فى الدقيقة الـ 88 عن طريق اللاعب عدنان يانوزاي.

بهذا الفوز رفع فريق خيتافى رصيده إلى النقطة الـ 19 ليعتلى المركز الـ 15، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 22 نقطة فى المركز الـ 14 من ترتيب الليجا.