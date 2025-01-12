"متعرفش حاجة عن الإبوة".. مواجهة بين القاضي وكهربائي متهم بقتل وتقطيع طفلته

شهدت محكمة جنايات الجيزة، كواليس محاكمة كهربائي متهم بقتل طفلته بالاشتراك مع زوجته، وأثناء الجلسة حدثت مواجهة بين قاضى الجلسة والمتهم.

وتعجب قاضى الجلسة، مما فعله المتهم فى حق طفلته، بعدما قتلها وقطع جثتها وألقاها بالشارع، قائلا: "أنت متعرف حاجة عن الإبوة، جالك قلب إزاى تقتلها وبعد ما تقتلها تقطعها بالوحشية دى".

ليرد المتهم قائلا: "كنت بنتقم لشرفي بعدما علمت بارتباطها عاطفيا بشاب".



كانت قررت محكمة جنايات بولاق الدكرور إحالة أوراق كهربائي وزوجته إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعي حول إعدامهما، لقتلهما طفلة الأول وتقطيع جثتها والقائها بالشارع، وحددت جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم.



وحصلت "البوابة نيوز" على نص أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الجيزة، والتي أقدم فيها كهربائي على قتل طفلته "آية" البالغة من العمر ١٥ عاماً، وتقطيع جثتها، بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية.



تفاصيل الواقعة



وتبين من أمر الإحالة أن وحيد رمضان طه عبد الله، وحنفية على خلف نادي، في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۹ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قتلا المجني عليها الطفلة أية وحيد رمضان كريمة الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن أوهمت الثانية الأول بسوء سلوكها، وخلقت لديه فكرة الخلاص منها، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتلها، فأعدا مخططا إجراميًا للخلاص منها وتحينا الزمان المناسب، فخلت الأولي المكان وما أن تهيأ لهما الظرف إستل الأول سلاحا أبيض "سكين" وأجهز علي المجني عليها، فآزرته الثانية بنحر عنقها حتى فاضت روحها قاصدين قتلا محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ولتيقنهما وفاتها جزَّءا جسدها إلى أشلاء بإستخدام أداة زردية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

حازا وأحرزا أداة (زردية) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن الشاهد الأول: أشرف.ح ٦٠ سنة ، صاحب شركة مقيم بحدائق الأهرام الجيزة، تلقى إتصالا هاتفيًا من أحد العاملين بالشركة خاصته وأخبره بعثور عامل نظافة علي جثمان المجني عليها بجوار الشركة، فأبلغ السلطات المختصة.

والشاهد الثاني: محمد .ع، ٢٦ سنة، سائق توكتوك مقيم منشية البكاري- الهرم الجيزة، تلقي اتصالا تليفونيا من المتهمة الثانية، وطلبت منه مساعدتها والمُتهم الأول في حمل إناء ونقله إلي منطقة كفر طهرمس، فاستجاب لهما وحال وصولهم إلي محل العثور علي الجُثمان طلب منه المتهم الأول التوقف وفوجئ بإلقائه ما بداخل الإناء بجوار القمامة وانصرفوا.

وتبين بأمر الإحالة أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقي بلاغ العثور علي جثمان المجني عليها، فأجري تحرياته التي دلته علي أن وراء إرتكاب الواقعة المتهمين لوجود خلافات بينهما والمجني عليها، فاتفقا علي الخلاص منها، ونفاذًا لذلك الإتفاق أعد المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن تهيأ له الظرف حتي سدد لها طعنة باستخدام السلاح الأبيض المار بيانه قاصدًا الخلاص منها، حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وعقب تأكدهما من أنها فارقت الحياة، قطعاها إلى أشلاء لإخفاء جرمهما، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهما، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما وحوزتهما السكين المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا له بإرتكابهما واقعة قتل المجني عليها.