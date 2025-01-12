بعد هزيمة شباب بلوزداد.. الأهلي يتأهل رسميًّا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منح فريق أورلاندو بايرتس، الأهلي بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الفريق الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بالجولة الخامسة من دوري المجموعات.

وضمن أورلاندو باريرتس التأهل رفقة الأهلي إلى ربع النهائي حيث ستكون مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.

سجل ثنائية أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي كلا من ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 20 وتالانت مباتا في الدقيقة 61، بينما أحرز هدف الفريق الجزائري اللاعب رؤوف بن غيث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة