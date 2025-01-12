اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب تابع للأوقاف بالفيوم

شهد الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأحد 2025/1/12م فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف،لليوم السابع على التوالي،بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث عقدت فعاليات الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم،بحضور كل من: الشيخ يحى محمد،مدير الدعوة،وفضيلة الشيخ محمود أمين،مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأشاد، بما رآه من إقبال الممتحنين و انضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي؛لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

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