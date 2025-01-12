زيزو والسعيد يقودان الزمالك لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه بلاك بولز، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد القاهرة الدولي”، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ويدخل الزمالك المباراة وهو محتل قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، بينما يحتل فريق بلاك بولز المركز الرابع برصيد أربع نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل أخر، وخسر لقاءين.