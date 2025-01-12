محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمستودعات والمخابز

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين الجديد، عقب تسلمه مهام عمله بالمحافظة، حيث هنأه المحافظ بثقة الوزير الدكتور شريف فاروق، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التموين ببني سويف.

ناقش المحافظ مع المدير الجديد عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة ومتابعة المستودعات والمخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة، وتعزيز الجهود لدعم واستدامة نجاح مبادرة سوق اليوم الواحد، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسسيق مع الجهات ذات الصلة، لمواجهة أية مشكلات تواجه إمدادات السلع الأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

من جانبه أعرب مدير عام مديرية التموين الجديد، عن تقديره للمحافظ وحرصه على لقائه وتقديم التهنئة في بداية عمله ببني سويف، لاسيما وأنه يعتز بكونه أحد أبناء المحافظة، مؤكدا بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، للارتقاء بالخدمات التموينية المقدمة للمواطنين في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية أولوية أولى.