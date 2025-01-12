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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. جارسيا يقود أوساسونا لمواجهة أتلتيكو مدريد

أوساسونا
أوساسونا
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أعلن فيسنتي مورينو المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أوساسونا كالتالى:
حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.
خط الدفاع: أليخاندرو كاتينا، اينزو بويومو، خورخي هيراندو.


خط الوسط: روبين بينيا، أبيل بريتونس، روبين جارسيا سانتوس، لوكاس تورو، بابلو ايبانييز، مويسيس جوميز.
خط الهجوم: راؤول جارسيا.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد وصافة ترتيب جدول "الليجا"، برصيد 41 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة.

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