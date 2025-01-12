حادث تصادم وإصابة 8 أشخاص.. ماذا حدث بالعجوزة ؟

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالعجوزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.