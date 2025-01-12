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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تفقد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم سير الامتحانات في عدد من كليات الجامعة، بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأحد.

وخلال جولته تفقد الدكتور ياسر مجدى حتاته الامتحانات فى كلية دار العلوم، وكلية الخدمة الاجتماعية بمبنى المدرجات المركزية، وتابع مدى الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من تواجد أساتذة المواد، وتوفر كافة سبل الراحة والدعم للطلاب.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مع مواجهة أي إهمال أو تقصير بكل حزم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

كما حرص خلال الجولة على استطلاع رأي الطلاب حول الامتحانات والمعوقات التي تواجههم في أثناء أداء الامتحانات، وكذلك العملية التنظيمية داخل اللجان، وأكد أهمية العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم لضمان سير الامتحانات بمرونة ونجاح.

فى السياق نفسه تفقد الدكتور عرفة صبرى حسن امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف العطار عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

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