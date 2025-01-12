الدوري الإسباني.. ألفاريز وسيميوني يقودان أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسباني لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبين لو نورماند، كليمونت لينغليت، خافي جالان.

خط الوسط: رودريغو دي بول، بابلو باريوس، كونور كالاغر، انطوان جريزمان.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جيوليانو سيميوني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد وصافة ترتيي جدول "الليجا"، برصيد 41 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة.