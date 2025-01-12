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الأحد 12 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ألفاريز وسيميوني يقودان أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسباني لكرة القدم.


وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبين لو نورماند، كليمونت لينغليت، خافي جالان.
خط الوسط: رودريغو دي بول، بابلو باريوس، كونور كالاغر، انطوان جريزمان.
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جيوليانو سيميوني.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد وصافة ترتيي جدول "الليجا"، برصيد 41 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة.

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