لوس أنجلوس تواجه أسوأ حرائق غابات.. إجلاء 153 ألف شخص

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول الحرائق الهائلة التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس، حيث تبذل السلطات الأمريكية جهودًا مكثفة لاحتواء أسوأ حرائق الغابات في تاريخ المدينة، ووفق التقرير، تشارك مئات الطائرات وشاحنات الإطفاء في محاولة السيطرة على النيران، فيما تتفاقم الأزمة بسبب هبات رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلو مترًا في الساعة.

في ظل المخاطر المتزايدة لانتشار الحرائق، تم إصدار أوامر بإخلاء 153 ألف شخص، مع تحذيرات لأكثر من 166 ألف آخرين لاحتمال ترك منازلهم. ويواجه حوالي 57 ألف مبنى خطر الدمار، بينما تسببت الحرائق في تدمير أحياء بأكملها واحتراق حوالي 38 ألف هكتار من الأراضي، إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

أثارت الكارثة انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن، حيث أشار مسؤولون إلى خفض الميزانيات ونقص رجال الإطفاء ومحطات الإطفاء كعوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.

في مواجهة الكارثة، تسهم دول مجاورة، مثل كندا والمكسيك، في عمليات الإطفاء. ومع ذلك، حذرت وكالة الأرصاد الجوية من استمرار الظروف الجوية القاسية، مما يعقد جهود السيطرة على الحرائق.