بقيمة 1.24 مليار دولار.. تحالف مصري مكون من شركتي إنبى و بتروجت

أعلنت شركة "أدنوك للغاز بي إل سي" ترسية ثلاث عقود تبلغ قيمتها حوالي 1ر2 مليار دولار تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

وتمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتى "إنبى" و"بتروجت" بقيمة 1.24 مليار دولار، وترسية العقد الثانى على شركة "هندسة أنابيب البترول الصينية" بقيمة 514 مليون دولار، و ترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة "بتروفاك الإمارات" بقيمة 335 مليون دولار.

وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، حيث يُشكل المصنع بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان والذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 1ر6 مليار قدم مكعب قياسى من الغاز يومياً، كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد لبنائها.

وتقوم "أدنوك للغاز" بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها "أدنوك"، ويشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، حيث تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها "أدنوك" في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة في عام 2028.