رئيس جامعة دمياط يلتقي مدير عام المحافظة على التراث

التقى الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط مع مدير عام المحافظة على التراث بالقاهرة لمناقشة إعداد ملف محافظة دمياط لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو في إطار إعداد الجامعة لملف التقديم بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو بالتعاون مع محافظة دمياط، لتوثيق الأهمية التاريخية للحرف التراثية بالمحافظة.

التقى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم بالمهندسة ميرال نبيل مدير عام الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة ، والدكتورة سارة حجازي باحث سياحي بالإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمناقشة مستجدات إعداد ملف المدن الإبداعية.



والجدير بالذكر أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية أحد أهم الكيانات الدولية التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وحددت للمدن الإبداعية سبع فئات لاعتبار المدينة كمدينة إبداعية وتشمل تلك الفئات ( الحرف اليدوية , الفن الشعبى , التصميم , السينما فن الطهي , الأدب ,الفنون الإعلامية والموسيقى)، ولما تتميز به محافظة دمياط بالعديد من الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية وحرصاً من المحافظة على الإدماج الكامل بين الثقافة والإبداع في خطط واستراتيجيات التنمية المحلية وانطلاقاً من دور الجامعة كمنارة استرشادية لخدمة المجتمع ، تعمل الجامعة على إعداد المستندات اللازمة للتقديم بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو بمشاركة كليات ( الآثار والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والحاسبات والذكاء الإصطناعي) لتوثيق الأهمية التاريخية للحرف التراثية بمحافظة دمياط وكذا التوثيق الفوتوغرافي اللازم لدعم ملف التقديم وتنفيذ موقع إلكتروني داعم وموثق للحرف التراثية بالمحافظة.