محافظ الإسكندرية يوجه شركة النظافة برفع كفاءة المنظومة بنطاق حي المنتزه

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، شركة "نهضة مصر" - المسئولة عن النظافة بالمحافظة، برفع كفاءة منظومة النظافة بحي المنتزه، استجابةً لاقتراح برغبة تقدم به النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن النهوض بمنظومة النظافة في نطاق المحافظة.

وفي إطار الاستجابة للطلب، عقدت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اجتماعًا مع النائب إيهاب أبوكليلة ومسؤولي ملف الرصد البيئي بالمحافظة. أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أبرزها تكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة النباشين في حي المنتزه أول وحي المنتزه ثانٍ، وتعزيز الجهود لتحسين منظومة الجمع أسفل العقارات والجمع المنزلي، وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول أماكن ومواعيد إلقاء المخلفات، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لتجنب المخالفات القانونية.

وقال النائب إيهاب أبوكليلة إنه، استجابة لتوصيات الاجتماع، قامت شركة "نهضة مصر" اليوم الأحد بتنفيذ الخطة المقترحة، حيث شنت حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين، ووضعت صناديق قمامة وسلال مهملات في مناطق المعهد الديني، وشارع 30 بالعصافرة قبلي، وشارع الملك الجديد، وميدان المندرة بحري.

كما أضاف النائب أن الشركة نفذت حملات توعية لأصحاب المحال التجارية والمواطنين في منطقتي العصافرة والمندرة، لتعريفهم بطرق التخلص الآمن من النفايات.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر يضم الشركة ومسؤولي الشؤون المالية وإدارة الرقابة والرصد البيئي لمناقشة طلبات شركة "نهضة مصر" واستكمال خطط النهوض بمنظومة النظافة في مختلف أنحاء المحافظة.

يُذكر أن النائب إيهاب أبوكليلة كان قد تقدم باقتراح برغبة لتحسين منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية، بما يشمل القضاء على تجمعات القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل نظام جمع القمامة المنزلي والاستفادة من التجارب الناجحة في باقي المحافظات.