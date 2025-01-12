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الأحد 12 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل موزمبيق.


وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

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