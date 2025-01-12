حماية المستهلك: لا توجد ضرورة لدى التجار لرفع الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.

محافظ الفيوم ورئيس جهاز حماية المستهلك يعقدان لقاءً موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، برئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له علي أرض المحافظة، كما رحب بجميع الحضور من فرع الجهاز، والغرفة التجارية، والتجار، والاعلاميين، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيداً بالتعاون الوثيق وتضافر الجهود بين المحافظة والجهاز سواء الرئيسي أو الفرعي، وكافة الجهات الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد في مجال الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر السلع، مؤكداً علي ضرورة استمرار التعاون بين كافة أزرع الدولة الرقابية، حتي نتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

"الأنصاري": لدينا غرفة تجارية وتجار وطنيين لا يتوانون لحظة في دعم وخدمة المحافظة

وقال المحافظ: “لدينا غرفة تجارية، وتجار وطنيين، لا يتوانون لحظة واحدة في دعم وخدمة المحافظة، خاصة خلال الأزمات، لافتاً إلي أن المواطن والتاجر يجب على كلُ منهما أن يعرف دوره وعمله، وعلى جهاز حماية المستهلك أن يُنظم العلاقة بينهما، موجهاً رسالة لكافة المواطنين بضرورة تجنب الممارسات التقليدية قُبيل شهر رمضان، والتي تتمثل في شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع الأمر الذي يتسبب في استغلال بعض التجار لهذه الممارسات والقيام برفع الأسعار، كما وجه رسالة أخري للتجار مطالباً إياهم بطرح كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين تفي احتياجاتهم، ويأسعار في متناول الجميع”.

محافظ الفيوم يناشد المواطنين بتجنب الممارسات التقليدية في شراء وتخزين السلع.. ويطالب التجار بطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية يأسعار في متناول الجميع

وناشد محافظ الفيوم المواطنين بتجنب الممارسات التقليدية في شراء وتخزين السلع.. ويطالب التجار بطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية يأسعار في متناول الجميع ضرورة استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات كبيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، وبما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن الإيجابي في المساهمة بشكل مباشر في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، باعتباره من أهم أطراف المنظومة.

وأكد المحافظ، أن معارض بيع السلع بأسعار مخفضة موجودة بالمحافظة طوال العام، بالتعاون مع الأحزاب السياسية والجهات الرسمية المختلفة، والغرفة التجارية، والتجار الوطنيين، لافتاً إلي أنه سيتم التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" خلال هذا العام، لتوفير كافة السلع ومستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مؤكداً على أهمية المصارحة والمكاشفة والمصداقية، بين كافة الجهات المعنية بعمليات البيع والشراء، لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

فيما أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، على الدعوة الكريمة لزيارة المحافظة، موضحاً أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الجهاز لكافة المحافظات، لعمل مسح ورصد حقيقي كامل للمحلات والسلع، والسوبر ماركت، ورصد أهم الظواهر والمخالفات والممارسات وكيفية التعامل معها وتلافي الأخطاء والعيوب والعمل بشكل جيد على توافر السلع واستقرار الأسعار.

وقال "السجيني"، جئنا اليوم ومعنا عدد 45 مأمور ضبط قضائي موزعين على مختلف مراكز وقري المحافظة لرصد جميع المخالفات والممارسات، مؤكداً أن الهدف من الزيارة ليس تحرير المحاضر وتحويلها للنيابة، لكن الهدف الرئيسي توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، موضحاً أن الحملات السابقة حررت عدد 77 محضراً بمحافظة البحيرة، و 105 محاضر بمحافظة بني سويف، لافتاً إلي أن التاجر المنضبط الأمين يتم تكريمه ومنحه شهادة "صديق المستهلك" ويتم توجيه رسائل الشكر له.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والتجار لضبط الأسعار والتأكد من إتاحة السلع بكميات كبيرة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، مع المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى انضباطها في مختلف المحافظات، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية، للسيطرة على أسعار صرف الدولار، مما يستوجب متابعة انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع تلك الإجراءات، لافتاً إلي أن أسعار الزيت العالمية بدأت في النزول مما يستلزم نزول سعر الزيت بكافة أنواعه.

وأكد "السجيني"، على أهمية الاستهلاك الرشيد وتنظيم عملية الشراء، لافتاً إلي أن الزيادة في الأسعار تجعل المواطن يعزف عن شراء السلع مما يتسبب في حالة ركود بالأسواق، مطالباً بأهمية توعية التجار والمستهلكين من المواطنين، بأهمية الإعلان عن الأسعار والتي تُعد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، مؤكداً على استمرار جهود الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع.

inbound6687217167972615627

inbound5636413328765194405