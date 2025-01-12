الدورى الألماني.. تشكيل هجومي للايبزيج أمام فيردر بريمن

أعلن ماركو روزه المدير الفنى لفريق لايبزيج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيردر بريمن، وذلك بعد قليل على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لايبزيج كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: ويلي أوربان، دافيد راوم، لوكاس كلوسترمان.

خط الوسط: نيكولاس سيوالد، كيفن كامبل، آرثر فيرميرين، تشافي سيمونز.

خط الهجوم: لويس أوبيندا، بنيامين سيسكو، أنطونيو نوسا.

ويحتل فريق لايبزيج المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق فيردر بريمن فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.