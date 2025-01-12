بروتوكول تعاون لإنشاء مزرعة لإنتاج شتلات قصب السكر بالمراشدة في قنا

وقع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون مع اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مزرعة نموذجية لإنتاج شتلات قصب السكر في منطقة المراشدة على مساحة 30 فدانًا.

يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.

شهد مراسم التوقيع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات البارزة في قطاع الزراعة والري والتموين.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المشروع يهدف إلى إنتاج شتلات قصب السكر بجودة عالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يستند إلى خبرتها في هذا المجال، خاصة في محطة كوم أمبو بأسوان، التي تعد الأولى من نوعها في مصر لإنتاج شتلات قصب السكر.

وأوضح "عبد الحليم" أن المزرعة ستقام على مساحة 30 فدانًا بطاقة إنتاجية تبلغ مليون شتلة سنويًا، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، مع توفير تقنيات الري الحديث بنظام التنقيط، مشيرا إلى أن تكلفة الشتلات سيتم تقسيطها للمزارعين على مدى خمس سنوات، مما يعزز نظام الزراعة التعاقدية.

و أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تسعى لإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا محلية بالكامل، لتكون نموذجًا يُحتذى به في القطاع الخاص، موضحا أن المشروع يسعى لتشجيع المزارعين على استخدام نظام الشتلات بدلاً من الطرق التقليدية، بهدف زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، إلى جانب إمكانية استخدام الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.

وأضاف الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر، أن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن الزراعة بالعقل يوفر كميات كبيرة من الموارد خلال عملية الزراعة، ويزيد الإنتاجية بتقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين.

يذكر أن هذا المشروع توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة قنا، وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.