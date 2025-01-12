النمسا: بدء تشغيل محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال فبراير

تدخل محطة الطاقة الشمسية الجديدة النمساوية في منطقة نيونكيرشن، حيز التشغيل خلال فبراير المقبل.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء في "النمسا السفلى" (EVN) أنه من المقرر أن تبدأ عملية تحويل محطة الطاقة - التي تعمل بالفحم سابقًا في توفير طاقة كهرباء خضراء إلى 3 آلاف أسرة.

وأشارت إلى أنه تم بناء المحطة في ستينيات القرن العشرين لتوليد الكهرباء، وفي البداية اعتمدت الفحم، ثم - في وقت لاحق - على النفط والغاز الطبيعي وخلال عام 1987، تم إغلاق محطة الطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ عصر جديد للموقع هذا العام، حيث ستدخل محطة الطاقة الشمسية حيز التشغيل ولتحقيق هذه الغاية تم تركيب ما مجموعه 14،256 لوحة كهروضوئية على مساحة 7،5 هكتار.

وذكرت شركة EVN أن العمل في مرحلة متقدمة بالفعل، وسيكون من الممكن البدء في التشغيل الشهر المقبل.

وقال ستيفان زاك، المتحدث باسم شركة EVN إن "تركيزنا ينصب - بالإضافة إلى عمليات البناء - على بناء أنظمة الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق".

وأوضح أن مواقع محطات الطاقة مناسبة - بشكل خاص - "لأننا نمتلك أيضًا البنية الأساسية اللازمة هنا.. حيث تم استخدام الطاقة الأحفورية في السابق وسيتم قريبا استخدام طاقة الشمس لتوليد الكهرباء".