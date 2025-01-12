"لجنة الشباب": من حلم تدريب 100 مهندس إلى خطة 10 آلاف

كشف المهندس محمد الواضح، رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، عن تطور مبادرة “من الشباب للشباب” التي بدأت بهدف تدريب 100 مهندس، لتصبح خطة لتأهيل 10 آلاف مهندس بعد تسجيل 4 آلاف متقدم في وقت قياسي.

وأوضح الواضح، أن هذا النجاح يعود إلى دعم هيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى، مثمنًا مجهودات المهندس الاستشاري أحمد السيد، الذي قدم تدريبًا متطوعًا لدعم المهندسين الشباب في مسيرتهم المهنية.