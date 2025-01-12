كريم الكسار: تدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشروعات الاحترافية

وصف المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، مبادرة تدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشروعات الاحترافية بأنها “إنجاز غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن تأهيل شباب المهندسين هو الهدف الأسمى للنقابة.



وأكد "الكسار" أن النقابة لا تقتصر جهودها على التدريب فقط، بل تهدف إلى تحسين كافة خدماتها، موجهًا الشكر للجنة الشباب وللمهندس الاستشاري أحمد السيد لدعمه المتواصل للمهندسين “متطوعًا”.

وقد حضر المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس محمد الواضح، حفل تخريج الدفعة الثانية من المهندسين المتدربين في دبلومة إدارة المشروعات الاحترافية PMP والتي تأتي ضمن مبادرة "من الشباب للشباب"، حيث شارك في الحضور المهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي المعتمد والذي حاضر في برنامج الدبلومة "متطوعًا"، والمهندس أحمد سعداوي- وكيل اللجنة، والمهندس محمد الحسيني- مقرر مساعد اللجنة.