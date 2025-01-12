"المهندسين" تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من دبلومة "PMP”

بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والمهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد، احتفلت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة للمهندسين بتخريج الدفعة الثانية من المتدربين في دبلومة إدارة المشروعات الاحترافية PMP، والتي تأتي ضمن مبادرة “من الشباب للشباب”.



وأكد المهندس طارق النبراوي، خلال كلمته، أهمية التدريب كجزء أساسي من تطوير التعليم الهندسي، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذا المجال، ومثمنًا الجهود المبذولة لتدريب 10 آلاف مهندس، كما أثنى على تطوع المهندس الاستشاري أحمد السيد، المحاضر الدولي المعتمد، لدعم زملائه المهندسين.