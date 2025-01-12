وزير الإسكان يلتقي ممثلي مجموعة "عبدالمحسن الحكير" ويستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة إحدى الشركات الرائدة بمجالات الاستثمار العقاري والمراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية والتعليمية والصحية بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص التعاون واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدن الجديدة في القطاع العقاري والسياحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان، ترحيبه وتقديره للمجموعة واستثماراتها حول العالم، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار سواء بالاصلاحات التشريعية وإصدار القوانين لطمانة المستثمرين، بجانب إقرار حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، كما تم العمل على تطوير كبير في البنية التحتية والمرافق والتي شهدت طفرة غير مسبوقة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء عددا من الفرص الجاذبة للاستثمار، منها فى قطاع الفنادق، فضلا عن التيسيرات والمحفزات المتاحة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد من زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد التي تستقبلها مصر من السائحين على مدار العام، بجانب استعراض عدد من الفرص وقطع الأراضي بمناطق واعدة والتي من الممكن أن يتم العمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المجموعة من خلال الشراكة مع وزارة الإسكان، لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد تصور كامل بكافة الجوانب الخاصة بالمشروعات التي تستهدف المجموعة العمل بها، ومواصلة اللقاءات بين مسئولي الشركة والوزارة.