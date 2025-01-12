محمد الشرنوبي يطرح "مش كتير" بمشاركة آية عبد الرازق

طرح النجم محمد الشرنوبي، مع بداية 2025، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "مش كتير" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك بعد ترويجه للأغنية، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب “الشرنوبي” على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" :" أغنية مش كتير النهارده الساعه 3 على كل المنصات"، و لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من الجمهور على السوشيال ميديا.

أغنية "مش كتير"، كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبى، وميكس وماستر عمار خاطر، ومن إخراج عمرو المهدى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

ويستكمل محمد الشرنوبي بالأغنية نجاحه مع اللون الرومانسى، الذى قدمه قبل نهاية 2024 فى أغنية "قلبى" كلمات جمال الخولى، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى مادى، والتى حققت نجاجا كبيرًا على اليوتيوب، وعلى مواقع السوشيال ميديا، ليعود ويستمر فى هذا اللون ويقدم أغنية "مش كتير" التى تدور أيضا فى إطار رومانسى عاطفى، تحكى مراحل علاقة الحب بين إثنين محبين، وهذه العلاقة تتفاعل مع الاحداث التي يمران بها في حياتهما.

شاركت الفنانة آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر 2020، الشرنوبي في تصوير الأغنية، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة وتمنت نجاحها، وقد تم تصوير الفيديو كليب بأحد المسارح في مدينة 6 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن النجم محمد الشرنوبي يشهد حالة من النشاط الفني المكثف في مختلف المجالات سواء فى التمثيل أو فى الغناء، حيث حقق مسلسله "إقامة جبرية" الذى يشارك فى بطولته مع هنا الزاهد، أعلى نسبة مشاهدة عبر منصة Watch it، بعد عرض أول حلقتين، و حظى المسلسل باهتمام كبير من الجمهور.

يذكر أيضا أن الفنان محمد الشرنوبي مستمر فى نجاحاته مع المنتج محمد جابر و"جاما ميوزك" والتى بدأها فى يناير 2024، بأغنيته الأولى "كان نفسي" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و "ماكفاية" كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى اسود، و "على بابك جيت" كلمات محمد يسرى، وألحان وتوزيع محمد الشرنوبى، و"إنتى الحياة" كلمات محمد يسرى، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، و"استغنينا" كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، و"ملكة زمانك" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، و"حفلة 9" من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، وشاركت فيها النجمة أسماء جلال، والأغنية كانت مفاجأة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45.