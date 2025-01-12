محافظ كفرالشيخ يتفقد متحف الآثار

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، متحف الآثار بمدينة كفرالشيخ "عاصمة المحافظة، في إطار اهتمام المحافظة بالتراث التاريخي والحضاري، مؤكدًا على أهمية المتحف في إبراز تاريخ كفر الشيخ وتعريف الزوار بما تحتويه من آثار قيمة تعكس الحضارة المصرية العريقة، وذلك بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

و تفقد المحافظ المتحف بجميع المعروضات وسيناريوهات العرض المتنوعة، ومن أبرزها سيناريوهات أسطورة أوزير وإيزيس، وسيناريو مدينة بوتو القديمة، عاصمة مملكة الشمال في عصور ما قبل الأسرات، وغيرها من السيناريوهات المختلفة.

كما اطلع محافظ كفرالشيخ، على الفاترين المختلفة التي تحتوي على العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، مثل الفاترينة الملكية، والديانة، والحياة اليومية، والطب والجراحة، بالإضافة إلى الفاترين التي تضم قطعًا أثرية تعود للعصرين اليوناني والروماني، وقطعًا مرتبطة بمسار زيارة العائلة المقدسة إلى مصر، ومدينة سخا في كفرالشيخ.

كما شملت الزيارة القطع الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي، والتي تدل على أهمية مدينة فوه وآثارها الإسلامية، التي تُعتبر من أهم المدن التراثية في الآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد، بالإضافة إلي تفقد قاعة التربية المتحفية وقاعة المحاضرات، للاطلاع على الأنشطة والورش المختلفة التي يُنظمها المتحف.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح مبسط من مدير عام المتحف، حول سيناريوهات العرض المختلفة والقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن تاريخ كفرالشيخ القديم والعصور التاريخية التي مرت بها مصر على مدار التاريخ، بدءًا من عصور ما قبل الأسرات، مرورًا بالحضارة المصرية القديمة، والعصر البطلمي والروماني، وصولًا إلى العصر الإسلامي والعصر الحديث.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يحتوي على نحو 2500 قطعة أثرية، يتم عرض 735 قطعة منها بشكل دائم، بينما يتم إعداد معارض مؤقتة لعرض القطع المتبقية، وذلك للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية والعالمية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المتحف يستقبل جميع الزائرين من المصريين والأجانب يوميًا طوال العام من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية الإجازات ، لافتًا أن متحف كفرالشيخ أيقونة التاريخ المصرى على أرض المحافظة.

1000045824

1000045818

1000045808

1000045816