بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سبل التعاون لتحسين معيشة المواطنين

أشاد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بالدور التنموي المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للمساهمة في تحسين معيشة ملايين المواطنين في القرى المصرية بالمحافظات بوجه عام و بقرى محافظة الأقصر خاصة، حيث تسعى المؤسسات لتوفير الخدمات الأساسية لهم.

الاجتماع

محافظ الأقصر يؤكد تقديم الدعم اللازم للمؤسسات لرفع جودة حياة المواطنين

وأكد محافظ الأقصر، حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة، بما يساهم في رفع جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وكان محافظ الأقصر، قد ناقش خطط التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة مستشفى علاج الأورام بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير إحدى المؤسسات التنموية بالأقصر، بحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر.

وتم خلال اللقاء، استعراض خطة المؤسسة خلال الفترة الجارية لتسقيف عدد من منازل الأهالي الأكثر احتياجًا وكذلك عدد من المشروعات المقترح تنفيذها لأبناء الأقصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما أوضح الدكتور محمود فؤاد، الجهود التي تقوم بها الجمعية في المئات من القرى والمراكز بالمحافظات فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الجمعية، عملت كذلك ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلي على تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها التحالف خلال الفترة الماضية، ومن بينها مبادرة "كتف فى كتف" والتي تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدنى على الارتقاء بحياة المواطنين الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)