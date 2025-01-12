الدورى الإيطالى.. جنوى يحقق فوزا صعبا على بارما ويعدل موقعه فى "الكالتشيو"

حقق فريق جنوى فوزًا صعبًا على نظيره بارما، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "لويجي فيراريس (ماراتسي )"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

سجل مورتن فريندروب هدف جنوى فى الدقيقة الـ 65 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق جنوى رصيده إلى النقطة الـ 23 ليعدل موقعه فى ترتيب الجدول ويحتل المركز الـ 11 ، بينما تجمد رصيد بارما عند 19 نقطة فى المركز الـ 15 من ترتيب "الكالتشيو".