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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي: ندعم رؤية مصر للطاقة المستدامة لعام 2040

لورينزو فينجوت هارينجتون
لورينزو فينجوت هارينجتون
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قال لورينزو فينجوت هارينجتون رئيس فريق التحول الاخضر والمستدام بوفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة إن شراكة الاتحاد الاوروبي ومصر في مجال الطاقة ترتكز علي  عدة أسس من أجل مستقبل مزدهر للطاقة ، حيث نتعاون مع  مصر لوضع رؤية حكومية تشتمل علي الخطوات المطلوبة لدعم استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة ، وندعم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتنفيذ الاستراتيجية المصرية للطاقة المستدامة حتي عام 2040 ودعم جهودها في مجال التحول الطاقي وكفاءة استخدام الطاقة ، وذلك بالاستفادة من الخطوات الكبيرة التي قطعتها أوروبا في هذه المجالات لوضع التشريعات وسياسات الاستثمار وتعظيم القيمة من مشروعات كفاءة استخدام الطاقة ، حيث  نعمل بشكل مشترك علي تعميق ثقافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة  بالتعاون مع مصر .

وأكد خلال كلمته  في ورشة عمل إطلاق البرنامج التدريبي لكفاءةإنتاج الطاقة، أهمية توفير الاستثمارات لتنفيذ المشروعات اللازمة لذلك وهو ما يعمل عليه الاتحاد الاوروبي من خلال اطلاق برامج التمويل لهذه الاستثمارات في مجال أصبح اليوم ضرورة اساسية لا غني عنها لإقتصادات الدول و لمستقبل طاقة آمن ومستدام من حيث اهميته في دفع التحول الاخضر وخفض الانبعاثات  ، و دعم دور الاقتصادات الوطنية في تلبية الطلب  المتزايد على الطاقة ، ومن ثم توجيه قيمة الوفر في الطاقة الي مشروعات هامة للتنمية .

 

اتحاد الأوروبي إطلاق البرنامج التحول الأخضر والمستدام إنتاج الطاقة