حصاد متحف تل بسطا بالشرقية خلال 2024

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى و الحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق خلال عام 2024 في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة و إستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه خلال عام 2024 قام متحف تل بسطا بتنظيم عدة فعاليات منها 21 ورشة عمل في (مراحل تطور اللغة -أدوات الطعام والشراب في مصر القديمة -المسارج -أشهرالملكات في مصر القديمة -تعليم الأطفال كتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية – عمل زينة رمضان -إعادة تدوير المنتجات القديمة -النحت -مبادئ صناعة السجاد اليدوى -تعليم مبادئ الرسم- زراعة النباتات- عمل نماذج من الفن الإسلامي بالخشب -إستخدام الطباعة -رسم الطبيعة الصامتة بالألوان -أختام الخراطيش-محاكاة لمس الأثر).

كما قام متحف تل بسطا بتنظيم 56 محاضرة وندوة خلال عام 2024منهم (الملكات والكاهنات في مصر القديمة -حقوق العمال في مصر القديمة -الأسرة في مصر القديمة -معاهدات السلام في مصر القديمة -رموز الحب -مقتنيات توت عنخ أمون -قطرة ماء تساوى حياة -الفنون الإسلامية -المسارج في العصرين اليوناني والفرعوني -تشكيلات الزاكوتا -أوانى الحفظ في العصرين اليوناني والرومانى -رفع الروح المعنوية للعاملين -مقدمة في العلاج المعرفى السلوكى -أمراض الدم -معبودات الأمومة في مصر القديمة -الولاء والإنتماء عند المصري القديم -الحساب الذهنى بين الماضي والحاضر -حقوق المرأة -التغذية السليمة -الصحة النفسية -تل بسطا أهم نقاط مسار العائلة المقدسة -اساسيات العمل المتحفى ).

كما تم تنظيم 11 معرض مؤقت خلال عام 2024 منهم(العلم والمعرفة عند المصرى القديم -كنوز متحف تل بسطا -الموسيقى في مصر القديمة -الكارتوناج- دعوة للإنسانية -ألعاب مصرية قديمة -هبة الألة -وقفة عرابى - لمسات فنية ).

بالإضافة لتنظيم احتفالية مرور ست سنوات على إفتتاح متحف تل بسطا و احتفالية اليوم العالمي للمتاحف.