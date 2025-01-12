وفد بعثة "شيكاغو" الأمريكية يدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر.. صور

زار وفد من بعثة "شيكاغو" الأمريكية العاملة في الأقصر، اليوم الأحد، مقر مستشفى علاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى الأورام السرطانية من الكبار والأطفال في المستشفى، الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى.

بعثة شيكاغو

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد بعثة شيكاغو فى جولة داخل أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الكيماوي والإشعاعي وغرف الأشعة وغرف العمليات، لمشاهدة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأحدث الأجهزة القياسية، وزبارة بنك الدم والصيدلية الإكلينيكية، ومشاهدة أحدث الأجهزة التى تحتضنها المستشفى وتساهم في تخفيف الألم عن المرضى، واستمع الوفد لشرح وافي عن طرق استخدام الوسائل والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لعلاج مرضى الأورام بالمجان.

وعبر الوفد الأمريكي، عن سعادتهم بتلك الزيارة المميزة لأضخم صرح طبي مجاني لعلاج السرطان في جنوب الصعيد، مشيدين بمستوى التجهيزات الطبية التي تضاهي المستشفيات العالمية، وأكد على استمرار الزيارات من كافة كوادر الحزب لتقديم الدعم الكامل للمستشفى التى حققت نجاحا كبيرا وإنجازات متعددة فى دعم أبناء الصعيد.

وفد بعثة شيكاغو يعلن استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم لمرضى الأورام

وشدد خلال الزيارة، على أن البعثة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى للمستشفى خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في دعم المستشفى التى تعالج المرضى بالمجان، لما تقوم به المستشفى من دور كبير في علاج الأورام السرطانية وتخفيف العبء عن الأسر خلال رحلة العلاج لأبنائهم.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، على أهمية هذه الزيارات التى قام بها وفد بعثة شيكاغو الأمريكية العاملة في الأقصر لدعم مرضى السرطان، ووجه الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر على هذه الزيارة، مؤكدا أن إشادة كافة المؤسسات الحكومية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والبعثات العالمية بكفاءة العمل داخل المستشفى، والاستمرار في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى، الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل مستشفيات علاج الأورام بالأقصر.