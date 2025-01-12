وزارة البترول: مشروعات تنفيذية وبرامج تدريبية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

القى الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ الكلمة الافتتاحية ، مؤكداً اهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول والإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما يؤكد مدى الإلتزام المشترك لدفع جهود كفاءة الطاقة والإستدامة .

وأضاف أن كفاءة استخدام الطاقة تعد أحد أهم دعائم أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية وتعتبر أفضل سبل خفض تكاليف العمليات والإنبعاثات، موجهاً الشكر للإتحاد الأوروبى على دعمه المستمر لقطاع البترول المصرى وخاصة فى بناء القدرات البشرية والذى يعد حجر الأساس لكفاءة استخدام الطاقة فى القطاع .

واستعرض الجيولوجي علاء البطل اهم أوجه التعاون المنفذة في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ،مشيراً إلي تمويل البنك الأوروبى لمشروعين كبيرين بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى شركة السويس لتكرير البترول وتطبيق منظومة استرجاع حرارة النفايات باستخدام تكنولوجيا ORC لأول مرة فى مصر بمحطات الضغط بدهشور ، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف لما يقرب من ٢٨٠ متدرب تخلله عدة ورش عمل لمديرى إدارات كفاءة الطاقة بشركات القطاع، بالإضافة إلى مبادرة الدعم الفنى "برنامج بناء القدرات فى مجال طاقة حرارة الأرض فى مصر" والتى شهدت مشاركة ٢٤ متخصصاً من قطاع البترول وحصولهم على أول دبلومة لمجال طاقة حرارة الأرض فى مصر .

وأعرب عن تقديره للتعاون المستمر والبناء مع الإتحاد الأوروبى وكافة الشركاء للإستثمار فى الكفاءات والذي ينعكس بالتبعية علي الاستثمار فى مستقبل مستدام لمصر والشعب المصرى، موجهاً رسالة تشجيع للمشاركين فى البرنامج التدريبى للاستفادة القصوى من هذه الفرصة للتعلم ومشاركة الخبرات.