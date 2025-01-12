الدوري الإيطالي.. تعرف على تشكيل فينيزيا لمواجهة إنتر ميلان

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق فينيزيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنتر ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.



جاء تشكيل فينيزيا كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب ستانكوفيتش.

خط الدفاع: جيورجيو التاري، مارين سفيركو، فرانشيسكو زامبانو، جاي إدزيس.

خط الوسط: عيسى دومبيا، جيانلوكا بوسيو، هانس نيكولوسي كافيالي، ميكائيل إليرتسون، جايتانو أوريستانيو.

خط الهجوم: جويل بوهانبالو.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.