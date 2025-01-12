ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا علي السلامة العامة .

وأطلع المهندس عادل النجار علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي وذلك بالمرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و الدواجن و مشتقاتهم والتي أسفرت عن ضبط ٥ طن و ٣٧٥ مصنعات و مقطعات لحوم و هياكل دواجن و دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

ضمت الضبطيات طن و٤٥٠ كجم مقطعات و مفروم دواجن بناحية بولاق الدكرور و ٣٥٠ كجم دهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الجيزة .

وتم ضبط ٢٥٠ كجم مقطعات دواجن بناحية العمرانية ، وضبط ٦٦٠ كجم مقطعات لحوم و مقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الهرم .

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠٠ كجم مصنعات لحوم بناحية إمبابة ، وضبط ١٣٠٠ كجم هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية اوسيم ، وضبط ٢٩ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية،و ٤٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية منشأة القناطر ، وضبط ٦٥٠ كجم مقطعات لحوم و دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى و كذا تم ضبط ١٥٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر .

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ١٦ محضر ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة .