البطريرك يستقبل وفدًا من المنظمة الآثورية الديمقراطية

شهد صباح اليوم الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥، استقبال البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني وفدًا من المنظمة الآثورية الديمقراطية، وذلك في مقر البطريركية في دمشق.

ضمّ الوفد كبرئيل موشي مسؤول المنظمة، بشير سعدي نائب مسؤول المنظمة، برصوم يوسف عضو الأمانة العامة، وحسام القس عضو المكتب الإعلامي.

حضر اللقاء أيضاً المطارنة: مار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

خلال اللقاء، بحث البطريرك والوفد الوضع الراهن في سورية في ظل التطورات الأخيرة. كما تحدثوا عن وجوب الحفاظ على حقوق جميع مكوّنات المجتمع السوري، بما فيهم السريان الذين هم أبناء هذه الأرض وهذا الوطن. كذلك، بارك عمل المنظمة متمنيًا لها النجاح في التعاون مع مكوّنات الشعب السوري والدفاع عن حقوق شعبنا ومساعدته لتقديم طلباته المحقّة بالمواطنة والمساواة والعيش بسلام محافظين على وجودنا في أرض الآباء والأجداد.