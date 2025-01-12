«البترول» تطلق البرنامج التدريبي لكفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد ، بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD برنامج بناء القدرات البشرية والتدريب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ، إذ يستهدف البرنامج الممول بمنحة من الاتحاد، تعزيز القدرة الفنية للمتدربين من شركات قطاع البترول المصرية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمشروعات البترولية ، ويشمل ذلك تدريباً نظريا وعملياً علي اجراء المراجعات الفنية الهادفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمشروعات وتنفيذ دراسات تطبيقية، علاوة على تطبيق نظم إدارة الطاقة، ودراسة آليات التمويل في هذا المجال.

يأتي ذلك تنفيذاً للمحور الخاص بترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن استراتيجية عمل الوزارة.

وتم إطلاق البرنامج خلال ورشة عمل موسعة اليوم ، بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة Proger الإيطالية استشاري البرنامج ، وادارها الدكتور أحمد البلتاجي رئيس قطاع المناخ والطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.