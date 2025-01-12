الدورى الإيطالى.. مارتينيز يقود إنتر ميلان لمواجهة فينيزيا

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالى:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، ستيفان دي فري، اليساندرو باستوني، دينزل دومفريس.

خط الوسط: كارلوس أوجوستو، نيكولو باريلا، كريستيان اصلاني، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

