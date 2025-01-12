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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. مارتينيز يقود إنتر ميلان لمواجهة فينيزيا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: يان سومير.
خط الدفاع: ماتيو دارميان، ستيفان دي فري، اليساندرو باستوني، دينزل دومفريس.
خط الوسط: كارلوس أوجوستو، نيكولو باريلا، كريستيان اصلاني، بيوتر زيلينسكي.
خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.
ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.
 

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