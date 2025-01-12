أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: يان سومير.
خط الدفاع: ماتيو دارميان، ستيفان دي فري، اليساندرو باستوني، دينزل دومفريس.
خط الوسط: كارلوس أوجوستو، نيكولو باريلا، كريستيان اصلاني، بيوتر زيلينسكي.
خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.
ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. مارتينيز يقود إنتر ميلان لمواجهة فينيزيا
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.