إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد في الصيادين بالزقازيق

شهد "سوق اليوم الواحد " بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أنه تم إقامة سوق اليوم بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الثلاث اسابيع الماضية والمُقامة بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.