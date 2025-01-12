لزيادة عدد اللانشات.. محافظ الأقصر يبحث آليات تخصيص أراض تصلح لإقامة مراسي

ناقش المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، خطة أعمال تطوير معديات الأهالي وترخيص كافة العبارات، وذلك خلال لقائه مع اللواء أ.ح مفيد صلاح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بحضور أحمد وزيري سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

اللقاء

كما ناقش اللقاء، بحث آليات تخصيص أراضي تصلح لإقامة مراسي نيلية بالبرين الشرقي والغربي بالأقصر، نظراً لازدياد أعداد المراكب واللانشات والبواخر الفندقية بهدف تيسير حركة الصعود والنزول منها وإليها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، كافة الإجراءات والاشتراطات التي تضعها الهيئة لطرح خط الالتزام الخاص بمعديات الأهالي، موضحًا أنه من المقرر ألا يتم منح التراخيص إلا بعد توقيع العقد مع المحافظة، وذلك لضمان الجدية والإلتزام بكافة الاشتراطات المقررة، مشيرًا إلى إنه يتم المرور على جميع المعديات النهرية في كل محافظة؛ لمتابعة حالتها الفنية والتأكد من صحة التراخيص، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة والمحافظة لتنظيم حركة سير المعديات إلى جانب العمل على تطويرها بهدف تيسير الخدمة للمواطنين.

وأوضح عمارة، أن المحافظة تسعى لمتابعة صحة كافة التراخيص الممنوحة لتنظيم عمل معديات الأهالي، وكذلك كافة تراخيص الذهبيات، والفنادق العائمة المملوكة للقطاع الخاص، لضمان صلاحيتها للعمل ومنعاً لوقوع أي حوادث محتملة، خاصة وأنها تمس القطاع السياحى بالدرجة الأولى.

محافظ الأقصر يتفقد معدية الأهالي وأعمال إنشاء مرسى اللانشات

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير عمل معدية الأهالى بالبر الشرقى والإلتزام بتسعيرة الركوب، وكذلك تفقد الموقع الجديد المقرر لإنشاء مرسى اللانشات والمراكب الشراعية.

جولة المحافظ

وأوضح محافظ الأقصر، أن هذه المراسي ستخدم حركة اللانشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه ، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقاً لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجاباً على الهوية البصرية للمحافظة، موجهاً بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتى يتسنى تشغيلها في الموسم السياحي الحالي.

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