الحكومة السورية تأمل في اتخاذ خطوات عملية خلال الاجتماع الوزاري الدولي

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، من دمشق، بأن الحكومة السورية تأمل في أن يتم اتخاذ خطوات عملية خلال الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد في الرياض، حيث يحمل وزير الخارجية السوري العديد من الأوراق السياسية والأمنية والاقتصادية التي يسعى من خلالها لتطمين المجتمع الدولي بشأن مستقبل سوريا.

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بحل سياسي شامل، وتطبيق القرار 2254 الذي يركز على الحلول السياسية في سوريا، مبينًا أن الاجتماع يعتبر خطوة أولى هامة في إطار جهود إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية والدولية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة التصريحات إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع.

وأشار "هملو" إلى أن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة على مستوى إعادة بناء الدولة، حيث إن العديد من القطاعات الأساسية ما زالت مدمرة، مضيفًا أن سوريا تأمل في أن تكون هذه اللقاءات خطوة نحو إعادة إعمار البلاد وتحقيق استقرار دائم.