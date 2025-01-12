محافظ الفيوم يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسواق.. صور

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه اليوم الأحد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

يأتي اللقاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية لرئيس جهاز حماية المستهلك، لمختلف المحافظات، للمتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

تناول اللقاء، أسعار السلع الأساسية بالمحافظة، وآليات ضبط الأسواق، والجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسبل التعاون المشترك في تحقيق المزيد من الانضباط والوفرة والإتاحة السلعية بالأسواق، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.

كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم على ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، وإحكام الرقابة، من خلال التنسيق المستمر وتضافر جهود جميع الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية للسلع، لاسيما السلع الإستراتيجية "زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض".

وأعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، والتي تُعد تجسيداً للتكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة، مُثمناً الدور المهم لجهاز حماية المستهلك، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع، وكذا دوره في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمناً قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.

فيما أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك، بحفاوة وحسن الاستقبال، معرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة الفيوم، في استكمال جهود الدولة في مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع.

كما أعرب "السجيني" عن تقديره لمحافظ الفيوم، على الدعم الدائم لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، آملاً توسيع مجالات هذا التعاون لتحقيق مزيد من الانضباط، بما يسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.

شهد اللقاء، كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

ومن المُقرر أن يقوم محافظ الفيوم، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

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